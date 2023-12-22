 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna Savunma Bakanı, Fransa'ya silah üretimini Ukrayna'da yapma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Savunma Bakanı, Fransa'ya silah üretimini Ukrayna'da yapma çağrısı yaptı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Fransa şirketlerine silah üretimini Ukrayna'da yapma çağrısında bulundu. Umerov, Ukrayna ile Fransa'nın ortak silah üretiminin önemine değinerek, Fransız savunma şirketlerine ortak üretime hazır olduklarını belirtti. Ukrayna hükümeti daha önce Fransız yapımı CAESAR zırhlı obüsleri için ödeme yapmış ve Fransız şirketler Ukrayna'ya top ve obüs mühimmatı ihraç etmeye devam etmektedir.

Ukrayna Savunma Bakanı, Fransa\'ya silah üretimini Ukrayna\'da yapma çağrısı yaptı
22.12.2023 - 12:43,
Abone Ol

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Fransa şirketlerine silah üretimini Ukrayna'da yapma çağrısında bulundu.

Bir grup Fransız milletvekili ile Kiev'de bir araya gelen Umerov, görüşme sonrası sosyal medya hesabında Ukrayna ile Fransa'nın ortak silah üretiminin önemine değindi.

Umerov, "Fransa savunma şirketlerine ortak üretime hazır olduğumuzu söyledik. Silahları Ukrayna'da üretsinler. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna hükümeti, daha önce Fransız yapımı CAESAR zırhlı obüsleri için Paris'e ödeme yapmıştı.

Fransız şirketler, Ukrayna'ya top ve obüs mühimmatı ihraç etmeye de devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ukrayna, Fransa, Kiev, Savunma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Savunma Bakanı, Fransa'ya silah üretimini Ukrayna'da yapma çağrısı yaptı - Son Dakika


12:43
Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış

Son Dakika
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
11:02 Türkiye'de de oynayan NBA oyuncusu cinsel ilişki randevusu ayarladığı kadını boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:52:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanı, Fransa'ya silah üretimini Ukrayna'da yapma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement