Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya, esirlerin nakli için güvenlik sağlamadı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini bildirdi.

Müdürlüğün Telegram kanalından Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esirleri taşıdığı ve roketle düşürüldüğü iddia edilen "İl-76" tipi uçak hakkında açıklama yapıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında bugün yapılması planlanan esir değişiminin gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamada, "Rus tarafına göre bunun nedeninin Ukraynalı esirleri taşıdığı iddia edilen bir Rus İl-76 uçağının düşürülmesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, kendilerinin uçakta kimlerin ve kaç kişinin bulunduğuna dair güvenilir ve kapsamlı bilgiye sahip olmadığı aktarıldı.

Ukrayna'nın esir değişimi için gerekli tüm anlaşmaları yerine getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esir alınan Rus askerleri değişim için kararlaştırılan noktaya zamanında ulaştırılmış ve burada güvende tutulmuşlardır. Anlaşmalara göre askerlerimizin güvenliği Rus tarafınca sağlanacaktı. Aynı zamanda Ukrayna tarafı, Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda bilgilendirilmemiştir, geçmişte birçok kez bilgilendirilmişti. Ukrayna'ya araç sayısı, güzergahlar ve esirlerin nakliye şekilleri hakkında bilgi verilmemiştir. Bu durum, Rusya'nın esirlerin hayatını ve güvenliğini tehlikeye atmayı amaçlayan kasıtlı eylemlerine işaret ediyor olabilir."

Açıklamada, bir nakliye uçağının 30 kilometrelik bir savaş bölgesine inmesinin güvenli olmadığına vurgu yapılarak, "(Güvenlik konusunun) Her halükarda her iki tarafça da görüşülmesi gerektiği, aksi takdirde tüm değişim sürecini riske atar. Dolayısıyla bu, Rusya'nın Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmak ve Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteği zayıflatmak için planlı ve kasıtlı bir eylemi olabilir." değerlendirmesi yapıldı.