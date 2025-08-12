Ukrayna ve Çekya'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'na İlişkin Müzakere Vurgusu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakereleri ele aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Andrii Sybiha, ülkeye ziyaret gerçekleştiren Çek mevkidaşı Lipavsky ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair müzakerelere ilişkin, "Sonuçlar çıkarılmalıdır. Saldırgana ödül, hediye veya taviz verilmemelidir." dedi.

Verilecek her tavizin, daha fazla "saldırganlığı" tetikleyeceğini dile getiren Sybiha, "Güç yoluyla barış, Rusya ile müzakerelerde tek etkili yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Ukrayna toprakları meselesinin cevabının Ukrayna Anayasası'nda yer aldığını kaydetti.

"Putin'den korkmamalıyız"

Radio Prague International'ın haberine göre, Bakan Lipavsky, Çekya'nın Ukrayna'ya bağlılığının önceki yıllarda olduğu kadar güçlü olmaya devam edeceğini vurgulayarak, işbirliklerinin, askeri kalkınma, insani yardım ve yeniden inşa meselelerinin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) konularını da kapsadığını belirtti.

Ziyaret kapsamında Ukrayna'daki engelli ve hastalığı olan çocuklar için bağış yaptıklarını dile getiren Lipavsky, Çekya'nın yüksek riskli bölgeler de dahil Ukrayna'nın doğusundaki varlığını artırmayı planladığını söyledi.

Lipavsky, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den korkmamalıyız." diye konuştu.

Ulusal sınırların asla zorla değiştirilmemesi gerektiğinin altını çizen Lipavsky, Putin'in şu anda ateşkes kabul etmek için eşsiz bir fırsatı olduğunu ancak müzakerelere yönelik herhangi bir adımın iyi niyetten değil, Ukrayna'nın direnci ve Batı'nın siyasi, askeri ve ekonomik desteğinden kaynaklandığını söyledi.

Lipavsky, bunun, uluslararası toplumun Kiev'e desteğini sürdürmesi ve güçlendirmesi gerektiğine dair "açık bir ders" olduğunu kaydetti.