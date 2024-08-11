Ukrayna'ya ait füze Kursk'ta binaya düştü, 13 kişi yaralandı

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Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, şehirdeki çok katlı bir binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk'a yönelik füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinde vurulan bir füzenin, sivillerin yaşadığı çok katlı bir binaya düştüğünü ve binada yangın çıktığını kaydeden Smirnov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ifade etti.

Smirnov, "Maalesef 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerinde sağlık ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait 1 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri Kursk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde de 1 İHA yok edildi." ifadesine yer verildi.

Şebekino kentine yönelik saldırıda 5 yaralı

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun topçular ile bölgedeki Şebekino kentine saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırı sonucu 2 evde yangın çıktığını bildiren Gladkov, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu. Bakanlık, bölgeden 76 binden fazla kişinin, çatışmalar nedeniyle tahliye edildiğini, ülkenin 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini dün açıklamıştı. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği öne sürülmüştü.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde ise Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği, bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edilmişti.