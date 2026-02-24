Ukrayna'ya Destek Toplantısı - Son Dakika
Ukrayna'ya Destek Toplantısı

24.02.2026 19:50
Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'nın egemenliğini savunmak için 30 liderle çevrim içi toplandı.

Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri liderleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadelesini desteklediklerini ve uluslararası sınırların güçle değiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Elysee Sarayı ve İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in eş başkanlığında düzenlenen Gönüllüler Koalisyonunun çevrim içi toplantısı hakkında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Gönüllüler Koalisyonu üye ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından 4 yıl sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna halkına desteklerini dile getirmek için bir araya geldi.

Macron, Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in daveti üzerine toplantıya 30'dan fazla lider katılırken, Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri liderleri burada Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra Avrupa'nın özgürlüğünü savunma konusundaki mücadelesi için tam ve sarsılmaz desteklerini ifade etti.

Söz konusu liderler, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine uygun, adil ve kalıcı bir barışa varılması için seferber olacaklarını ve uluslararası sınırların güçle değiştirilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

ABD'nin barış müzakereleri konusundaki devam eden çabalarını memnuniyetle karşılayan liderler, müzakerelerin, çıkarları söz konusu olan tüm ilgili tarafları kapsaması gerektiğini kaydederek, Rusya'dan barış müzakerelerine yapıcı bir şekilde katılması ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesi beklentisini dile getirdi.

Liderler, Paris'te, geçen ocak ayındaki toplantıda kararlaştırıldığı üzere, Gönüllüler Koalisyonunun ABD'nin desteğiyle özellikle Ukrayna için çok uluslu güç vasıtasıyla birçok açıdan güvenlik garantileri sağlamak için üstleneceği rolü görüştü.

Özellikle Rus gölge filosunu, petrol ticaretini ve Rus askeri sanayisini hedef alarak Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırma konusundaki kararlılıklarını ifade eden liderler, bu ülkenin Ukrayna'daki kentlere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınadı.

Liderler, Ukrayna'nın enerji altyapısı için ek yardım yapmak ve bu ülkeye hava savunması konusunda imkan sağlamaya devam etmek konusunda taahhütte bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
