Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa kenti ve Zaporijya bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Odessa'da bu gece bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, Zaporijya bölgesine gerçekleştirilen saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı, ayrıca Çernigiv ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarında 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Zelenskiy, mesajında, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik saldırılarda 8 füze ve 130 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'ya Rus Hava Saldırıları: 4 Ölü - Son Dakika
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