Ukrayna'ya Rusya'dan Yoğun Hava Saldırıları

07.03.2026 11:31
Rus ordusu, Ukrayna'ya 29 füze ve 480 İHA ile saldırdı, en az 7 ölü ve birçok yaralı var.

Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik farklı tipte 29 adet füze ve 480 insansız hava aracıyla (İHA) saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeyi yoğun hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun hipersonik, balistik ve seyir tipi toplam 29 füze ile Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırı düzenlediği aktarıldı.

Rusya'nın saldırılarda ayrıca 480 adet İHA kullandığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerince 19 füze ve 453 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zelenskiy: Harkiv'e yapılan saldırıda en az 7 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarla sivilleri, enerji ve ulaştırma altyapılarını hedef aldığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'da Kiev, Odessa, Harkiv, Jitomir, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumi, Çernivtsi ile Hmelnitski bölgelerine saldırı düzenlediğini bildiren Zelenskiy, bazı yerlerde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Harkiv kentinde saldırıda isabet alan bir apartmanda arama kurtarma çalışmalarını sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Şu ana kadar maalesef 7 kişinin öldüğü biliniyor. Çocuklar da dahil olmak üzere ondan fazla kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy mesajında, müttefiklere Ukrayna'ya destek verme ve Rusya'ya yönelik baskı kurma çağrısını yineleyerek, "Rusya, Ukrayna'nın yerleşim ve kritik altyapısını yok etme girişimlerinden vazgeçmedi, bu nedenle bize yönelik destek devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'de 1905 binanın ısıtma sistemi devre dışı kaldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece Kiev'deki kritik altyapıyı hedef aldığını savundu.

Kliçko, saldırılarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırılar nedeniyle başkentteki 1905 yüksek katlı binanın ısıtma sisteminin çöktüğünü kaydeden Kliçko, geçmiş saldırılardan kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Kiev'de halen yaklaşık 2700 binanın ısıtma sisteminin devre dışı kaldığını ifade etti.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Gandja da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

