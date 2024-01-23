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Ukrayna'ya yapılan füze saldırılarında en az 6 kişi öldü - Son Dakika
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Ukrayna'ya yapılan füze saldırılarında en az 6 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Pavlograd kentlerine düzenlediği füze saldırılarında en az 6 kişinin öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna\'ya yapılan füze saldırılarında en az 6 kişi öldü
23.01.2024 - 16:09,
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Harkiv ve Pavlograd kentlerine düzenlediği füze saldırılarda en az 6 kişinin öldüğünü, 73 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rus ordusunun bugün Ukrayna kentlerine düzenlediği füze saldırılarını değerlendirdi.

Saldırıların yaşandığı yerlerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, "An itibarıyla Kiev'de düşman saldırısı sonucu 22 kişi yaralandı. Harkiv'de ise terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 51 kişi yaralandı. Enkazdan 27 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Pavlograd'da ise bir kişinin öldüğünü belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Rus ordusunun Ukrayna şehirlerine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus saldırısı sonucu başkent Kiev ve çevresindeki apartmanlar ile araçlarda yangın çıktığını aktaran Klimenko, Harkiv kentinde ise Rus füzesinin 2 apartmana isabet ettiğini bildirdi.

Klimenko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, saldırıların polis müfettişlerince kayıt altına alındığını ifade ederek, bu saldırıları, "hayatlara mal olan ve yüzlerce kişiyi evsiz bırakan terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna'ya yapılan füze saldırılarında en az 6 kişi öldü - Son Dakika
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