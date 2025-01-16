Muğla'nın Ula ilçesinde imara aykırı yapı ve iskelelerin yıkımı yapılıyor.
Ula Belediyesi ekipleri, Sakin Kent Akyaka Mahallesi Maden İskelesi mevkisinde bulunan kaçak yapı ve iskelelerin yıkım işlemlerini sürdürüyor.
Belediye yetkilileri, bölgenin doğal dokusunu bozan, çevreye zarar veren kaçak yapılaşmaların önüne geçmek amacıyla yıkım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Ula'da Kaçak Yapılar Yıkılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?