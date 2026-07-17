Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
O.K'nın kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, Ataköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü O.K'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
O.K'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Ula'da Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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