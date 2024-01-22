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Ula'dayız Sporlayız Projesi ile Ula'da Müsabakalar Düzenlendi - Son Dakika
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Ula'dayız Sporlayız Projesi ile Ula'da Müsabakalar Düzenlendi

Muğla'nın Ula ilçesinde Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Ula'dayız Sporlayız Projesi' kapsamında bocce, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında müsabakalar düzenlendi. Etkinlikte bocce tanıtıldı ve çocukların bocce sporuna olan ilgisi arttı. Proje kapsamında farklı branşlarda turnuvaların devam edeceği belirtildi.

Ula\'dayız Sporlayız Projesi ile Ula\'da Müsabakalar Düzenlendi
22.01.2024 - 16:35,
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Muğla'nın Ula ilçesinde "Ula'dayız Sporlayız Projesi" hayata geçirildi.

Ula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında ortaokul ve liselerden oluşan bocce, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında müsabakalar düzenlendi.

Ula'daki okullardan yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte ilk olarak bocce tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, Muğla'da tüm branşlarda turnuvaların devam ettiğini söyledi.

Bocceyi Muğla'da yaygınlaştırma ve daha çok başarı elde etme yolunda çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Açıkbaş, "Farklı günlerde voleybol, basketbol ve futbol branşlarında turnuvalarımız devam edecek." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yağmur Küçük ise bocce turnuvasına 98 sporcunun katıldığını belirterek, çocukların son dönemde bocce sporuna ilgisinin arttığına dikkati çekti.

Kırsal mahallelerden çocukları bu spor dalına teşvik etmek amacıyla taşımalı olarak antrenmanlarını yaptırdıklarını bildiren Küçük, destek verenlere teşekkür etti.

Bocce Bowling Dart Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mutlu Berik'in katılımıyla dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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