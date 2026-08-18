Ulan Batur’da Çin’in Çölleşme Mücadele Sergisi
Moğolistan'da BM Çölleşmeyle Mücadele Konferansı kapsamında Çin'in başarıları sergilendi.
ULAN BATUR, 18 Ağustos (Xinhua) -- Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı'ndaki Çin sergisi, 17 Ağustos 2026.
Ulan Batur'da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı (COP17) kapsamında pazartesi günü kapılarını açan "Çin Köşesi" temalı sergide, Çin'in çölleşmeyle mücadele alanındaki deneyimleri ve elde ettiği başarılar tanıtıldı. (Fotoğraf: Bolortsetseg/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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