Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nden Ekoloji Projesi

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Ekoloji Bilinci ve İnsanlık İçin Sorumlu Dönüşüm Dünya Projesi hazırladı.

Öğretmenler Gizem Arıkan ve Mevlüde Ekinci rehberliğinde, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 13 öğrencinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden öğrencileri ortak bir amaç etrafında buluşturan proje, çevresel farkındalığın artırılmasının yanı sıra uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Lise Müdürü Mustafa Gün, AA muhabirine, farklı ülkelerden öğrencilerin ortak çalışmalar yürüttüğü projenin çevre bilincinin yanı sıra iletişim becerilerini de geliştirdiğini söyledi.

Öğretmen Arıkan da proje ile öğrencilerin mektup ve çevre temalı hediyelikler hazırlayarak dostluk bağlarını güçlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Öğretmen Ekinci ise projenin temel hedefleri arasında öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik çözüm üretme becerilerini geliştirmenin yer aldığını belirtti.