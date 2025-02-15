Ulaş Gölü Kar Yağışlarıyla Yeniden Suya Kavuştu - Son Dakika
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Ulaş Gölü Kar Yağışlarıyla Yeniden Suya Kavuştu

Ulaş Gölü Kar Yağışlarıyla Yeniden Suya Kavuştu

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, ocak ve şubat aylarında yaşanan kar yağışları sayesinde su seviyesini artırarak, kuruyan alanların tekrar suyla dolmasına neden oldu. Bölgedeki çiftçilerin bilinçsiz sulaması sonucu alarm veren gölde, gelen bahar yağmurlarının da etkisiyle su seviyesinin artması bekleniyor.

15.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:01
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SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, yaz aylarında su seviyesinin azalmasıyla gündeme gelen Ulaş Gölü kar yağışlarıyla normale dönmeye başladı.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, geçen yıl sonbahar döneminde gözle görülür oranda düşmüştü. Başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapan Ulaş Gölü'nde su seviyesi geçen yıl sonbahar döneminde kıyıdan yaklaşık 150 metre çekilmiş ve zeminde çatlaklar oluşmuştu. Bölgedeki çiftçilerin bilinçsiz sulama yapmasıyla da alarm veren göl, bu yıl ocak ve şubat ayı içerisinde görülen kar yağışları ile nefes aldı. Gölün kuruyan bölümlerinin yeniden suyla dolduğu gözlendi. Bahar yağmurları ve karların da erimesiyle göldeki su seviyesinin ilerleyen dönemde daha da artması bekleniyor. Gölün yeniden eski haline dönmeye başlaması ilçe halkını da sevindirdi. Soğuk havaların etkisiyle yüzeyinin bir kısmı buzla kaplanan Ulaş Gölü havadan dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ulaş Gölü Kar Yağışlarıyla Yeniden Suya Kavuştu - Son Dakika

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