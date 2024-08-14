Ulaştırma Bakanı: 3,8 Milyon Genç YHT ve Tren İndiriminden Faydalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulaştırma Bakanı: 3,8 Milyon Genç YHT ve Tren İndiriminden Faydalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 13-26 yaşa tanınan yüzde 15 indirimden yıl başından bu yana yaklaşık 3,8 milyon gencin faydalandığını bildirdi. Uraloğlu, gençler için uygulanan indirim politikasıyla onlara ekonomik, konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sunduklarını belirtti.

14.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 13-26 yaşa tanınan yüzde 15 indirimden yıl başından bu yana yaklaşık 3,8 milyon gencin faydalandığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uyguladıkları demir yolu öncelikli politikalar sayesinde gençlerin tren seyahatlerine ilgisinin gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Türkiye'yi YHT ile tanıştırmaları ve konvansiyonel hatlarda yaptıkları iyileştirmelerle seyahat konforunu artırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, bu çalışmaların demir yolunun daha çok rağbet görmesine katkı sunduğunun altını çizdi.

Uraloğlu, gençler için uygulanan indirim politikasıyla onlara ekonomik, konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sunduklarına dikkati çekerek, "İndirim uygulanan 13-26 yaş arasındaki gençlerimiz, ana hat, bölgesel ve YHT'lere büyük bir ilgi gösterdi. 2024'ün başından bugüne kadar ana hat trenlerimizle 629 bin 848, bölgesel trenlerimizle 773 bin 321 ve YHT'lerimizle 2 milyon 382 bin 453 genç vatandaşımız indirimli seyahat ederek sevdiklerine kavuştu ve yeni yerler keşfetti. Toplamda 3 milyon 785 bin 622 gencimiz yüzde 15 indirimden faydalandı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu indirimin önemine değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim veya iş hayatının başında olan gençlerimizi düşünerek, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu indirim imkanını sunduk. Böylece, ekonomik açıdan onları desteklemeyi ve çevreye duyarlı bir seyahat seçeneği olan demir yoluyla gençlerimizi bu tür ulaşım alternatiflerine yönlendirerek, hem doğayı koruma bilincini artırmayı hem de ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz. Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmesini arzuluyoruz. İlerleyen dönemlerde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demir yolu ulaşımını tercih etmesini sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Tcdd, Yht, Yht, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı: 3,8 Milyon Genç YHT ve Tren İndiriminden Faydalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:01:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı: 3,8 Milyon Genç YHT ve Tren İndiriminden Faydalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement