Ulaştırma Bakanı: Bayramda otoyollardan 21 milyon araç geçti

Güncel

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14- 21 Haziran tarihleri arasında otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 aracın geçtiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otoyollardan yapılan geçişlere ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, 14 - 21 Haziran tarihleri arasında otoyollardan 21 milyon 67 bin 377 araç geçtiğini belirterek, "Otoyollarımızla bu bayramda da halkımıza güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk. Lütfen trafik kurallarına uyalım, mutlaka emniyet kemerimizi takalım ve yol boyunca sabrı, dikkati elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.