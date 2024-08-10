Ulaştırma Bakanı Instagram Erişim Engelinin Kaldırılacağını Duyurdu

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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram erişim engeline yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu saat 21.30 itibari ile erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda X hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu saat 21: 30'da Instagram engelinin kaldırılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."