Ulaştırma Bakanı: Samsun-Çarşamba Havalimanı\'na Yeni İç Hatlar Terminal Binası İnşa Edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun- Çarşamba Havalimanı, yeni iç hatlar terminal binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceklerini söyledi.
Bakan Uraloğlu, Samsun-Çarşamba Havalimanı terminal binasında incelemelerde bulundu.
Çarşamba Havalimanı'nda büyük değişiklikler yapacaklarını belirten Uraloğlu, Çarşamba Havalimanı'nda yeni terminal binası projesi hazırladıklarını vurguladı.
Uraloğlu, "Yeni projemiz kapsamında, yeni iç hatlar terminal binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceğiz ve mevcut terminal binasını dış hatlar terminal binası olarak düzenleyeceğiz. 17 bin 184 metrekare ilave ile apron sahasını genişleteceğiz. Proje kapsamında 4 bin 658 metrekare alanda yeni güç merkezi binası, 847 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar liralık yapım maliyeti olan bu projenin ihalesini bir an önce yapacağız. Samsun'umuza, bölgemize şimdiden hayırlı olsun." dedi.
Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdikleri altyapı yatırımlarında bakanlık olarak tek bir hedeflerinin olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "O da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. İşte bu kapsamda bölgenin en önemli projelerinden biri, Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım işidir." ifadesini kullandı.
Bakan Uraloğlu, iki yıl önce havalimanının mevcut terminal binasında bir revizyon yaptıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Mevcut iç hatlar giden yolcu salonunun kullanım alanını genişlettik. Ayrıca 25 yıllık mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin tamamını yeniledik. Samsun sürekli büyüyen ekonomisi ile kabına sığmıyor. Samsun'un hava yolu taşımacılığında ticari ve uluslararası alanda ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz. 22 yıl önce hava yolunu kullanan yolcu sayısı 175 bindi. Bugün yaklaşık 9 kat artışla 1 milyon 400 binin üstüne çıktı."
Uraloğlu, incelemelerinin ardından beraberindeki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ile birlikte Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Ulaştırma Bakanı: Samsun-Çarşamba Havalimanı'na Yeni İç Hatlar Terminal Binası İnşa Edilecek - Son Dakika
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin ziyarete açılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Zülfikar, eleştirilerin yanıltıcı olduğunu belirterek, üniversitenin kapılarında parmaklık olamayacağını ve ders işleyişinin bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz.
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
2019'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu kez AK Parti'den aday gösterildi. Bayındır'ın adaylığına tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?