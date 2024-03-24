Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, taksici esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, taksici esnafını ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başkentte bulunan bir taksici durağını ziyaret ederek, taksici esnafıyla sohbet etti. Uraloğlu, taksicilerin görüş ve önerilerini dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Ayrıca, bir müşterinin telefonunu cevaplayarak, taksici esnafına yönlendirme yaptı ve hayırlı ramazanlar diledi.

24.03.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başkentte ziyarette bulunduğu taksi durağında, "Kapımız taksici esnafımıza her zaman açık." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Çukurambar'daki Bayındır Taksi Durağı'na ziyaret gerçekleştirdi. Taksicilerle bir süre sohbet eden Uraloğlu, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Uraloğlu, istek ve taleplere ilişkin durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğunu bildirdi. Çözüm önerilerini de paylaşan Uraloğlu, "Kapımız taksici esnafımıza her zaman açık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ziyareti sırasında bir müşterinin telefonunu da cevapladı. Durağı arayan müşterinin "Taksi var mı?" sorusuna Uraloğlu, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yım. Bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var. Siz adres verin." diyerek not aldı. Müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendiren Uraloğlu, daha sonra telsizden taksici esnafına seslenerek, hayırlı ramazanlar ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, taksici esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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