Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Uraloğlu, Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir marka haline geldiğini belirterek, ulaşım sektörünün sera gazı emisyonlarında dünyada üçüncü, Türkiye'de ikinci sırada olduğunu vurguladı. Protokolün, sıfır atık yaklaşımlarının ulaştırma sektörüne yayılmasını sağlayacağını ve 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağını ifade etti.

Bakanlığın çevre odaklı çalışmalarına değinen Uraloğlu, Marmaray Projesi ile 62 milyon ton karbon emisyonunun engellendiğini, 52 havalimanının karbonsuz sertifikaya sahip olduğunu ve 145 yerli Togg'un kullanıldığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise bu yıl düzenlenecek Sıfır Atık Forumu ve COP31'e ev sahipliği yapılacağını belirterek, protokolle ulaştırma sektöründe sıfır atık çalışmalarının güçleneceğini söyledi.