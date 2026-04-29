Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

29.04.2026 13:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan protokolün, 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Uraloğlu, Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir marka haline geldiğini belirterek, ulaşım sektörünün sera gazı emisyonlarında dünyada üçüncü, Türkiye'de ikinci sırada olduğunu vurguladı. Protokolün, sıfır atık yaklaşımlarının ulaştırma sektörüne yayılmasını sağlayacağını ve 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağını ifade etti.

Bakanlığın çevre odaklı çalışmalarına değinen Uraloğlu, Marmaray Projesi ile 62 milyon ton karbon emisyonunun engellendiğini, 52 havalimanının karbonsuz sertifikaya sahip olduğunu ve 145 yerli Togg'un kullanıldığını açıkladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise bu yıl düzenlenecek Sıfır Atık Forumu ve COP31'e ev sahipliği yapılacağını belirterek, protokolle ulaştırma sektöründe sıfır atık çalışmalarının güçleneceğini söyledi.

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:30:47. #7.12#
Advertisement
