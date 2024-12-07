Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu'da teşkilat mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu'da teşkilat mensuplarıyla buluştu

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu\'da teşkilat mensuplarıyla buluştu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

07.12.2024 21:46
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, yaptığı konuşmada, gençlerin umutları ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerini devam ettiren Ülkü Ocaklarının bugün Türkiye'nin en saygın kurumu olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Yıldırım, "Türk gençliğini bekleyen bütün tehlikelerin farkındayız. Türk gençliğinin yalnız olmadığını da biliyoruz. O yüzden her gencimize sahip çıkıp onların yetişmesi için geleceğe hazırlamamız için mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.

Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatının önemine değinerek, "Çok önemli bir birlikteliği oluşturduk. Şehitlerimizin ülkülerini, hedeflerini gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı sadece romantik bir düşünce değildir. Hem devletimizi hem Türk milletini kalkındıracak bir adım oldu. İnşallah daha da gelişerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan sorunları herkesin açık şekilde gördüğünü dile getiren Yıldırım, "Türkiye'yi güçlendirip buralardaki soydaşlarımıza, insanlara yardım elini uzatmamız lazım. Herkesin umudu olduğumuzu unutmayalım. 21. yüzyılın Türk asrı olduğunu görmemek ahmaklıktır. Gittiğimiz yer belli. Allah'ın izniyle Türk mührünü dünyaya vuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, konuşmasının ardından Ülkü Ocakları üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu'da teşkilat mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

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