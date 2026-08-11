UltrAslan Lideri Şirin Gözaltına Alındı

GALATASARAY'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer) 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şirin'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'BİLETLERİN DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR BAŞKASINA SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Şirin ifadesinde, "Sadece Galatasaray'a gönül bağı bulunan ve bu amaçla sosyal medya platformunda UltraAslan adı altında bir araya gelen taraftarların bir parçasıyım. Taraftar grubumuzun Galatasaray yönetimiyle bir bağı bulunmamaktadır. Kulüp tarafından taraftar grubumuza hiçbir şekilde ücretsiz bilet verilmesi söz konusu değildir. Sadece kulüp tarafından grubumuzda bulunan öğrencilere yüzde 50 indirim hakkı tanınmıştır. Bu şekilde alınan biletlerin de hiçbir şekilde değerinde veya değerinin üzerinde bir başkasına satılması söz konusu değildir. İddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Her ne kadar resmi kayıtlarda ismim Muzaffer Şirin olarak geçse de ben doğduğumdan bugüne kadar ailem tarafından hep Sebahattin olarak anılıyorum. Bunun herhangi bir sebebi bulunmamaktadır. Bu sebeple ailemle başlayan Sebahattin isminin kullanılması sosyal çevremde de günümüze kadar devam etti. Resmi olarak isim değiştirmem veya sonradan kendi ismim dışında başka bir isim kullanmam söz konusu değildir" dedi.

'AMACIM BAKANLIĞIMIZI BİLGİLENDİRMEKTİ'

Şirin, "Paylaşımda bulunma amacım paylaşım içeriğinde belirttiğim üzere devletimizin geçmişte özellikle 1993 senesinde meydana gelen faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele alarak bu olayların üzerine gitmesini bu hususta kararlı mücadele vermesini kıymetli bulduğum ve desteklediğimden ötürüdür. Adalet Bakanımızın bu konudaki hassasiyetini ve çalışmalarını kıymetli bulduğum için bahse konu paylaşımı yaptım. Paylaşım içeriğinde devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacakları dedikoduları kulağımıza geldiğinden ve bu grubun içinde Adalet Bakanımızın da adının geçirildiğinden bahsetmiş isem de, ben bu hususu aktif olarak kullandığım sosyal medya platformlarında içeriğine itibar etmediğim yazılar ve paylaşımlar gördüğüm için paylaştım. Ayrıca bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarında Galatasaray yönetimi aleyhine yapmış oldukları paylaşımlardan ötürü, yazı içeriğinde de bu durumu detaylı olarak izah edemesem de amacım bir nevi bu hususta ihbarda bulunmak ve Sayın Bakanımızın gıyabında yapılan itibar etmediğimiz sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmek ve Bakanlığımızı bu hususta bilgilendirmekti. Kesinlikle belirttiğim amacım dışında herhangi bir ithamda bulunmam veya başkaca bir anlaşılmaya sebebiyet verecek bir eylemim olmamıştır" dedi.

'TABANCA ALMAMIN SEBEBİ TAMAMEN KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA'

Şirin, "İkametimde bulunan tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerin yaklaşık 6 ay önce Trabzon Of'ta bulunduğum esnada sezonluk işçi olarak gelen Gürcü vatandaştan 45 bin lira elden nakit para vererek satın aldım. Silahı satın alırken yanımda başka kimse yoktu. Tabanca ve mermileri aldıktan sonra hiçbir şekilde kullanmadım, çalışıp çalışmadığını dahi bilmiyorum. Tabanca almamın sebebi tamamen kendimi korumak amacıyladır. Çünkü tribünlerde aktif olarak görev alan ve tribüne sızmaya çalışan, uyuşturucu madde kullanan ve tribüne sokup satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğim için tehditlerde kendimi korumak için aldığım tabanca ve mermilerdir. Bu amaçla da olsa ruhsatsız mermi ve tabanca bulundurduğum için pişmanım. Şarjörlere ve fişeğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Hangi tarihte ve ne şekilde ikametime girdiğine dair herhangi bir bilgim yoktur. 4 adet balistik yelekten bir tanesini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu'nda adını bilmediğim bir iş yerinden kendim satın almıştım. Amacım olası tehdit durumlarında kendimi korumaktı. Diğer balistik yeleklerden bir tanesini de 5 ay önce ismini Hakan olarak bildiğim, Avrupa maçlarında sima olarak tanıdığım ancak kendisi hakkında başka bilgiye sahip olmadığım bir kişiden hediye olarak almıştım. Diğer iki yeleğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.