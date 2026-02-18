Uluabat Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseldi

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından Uluabat Gölü'ndeki seviyenin bölge genelinde etkili olan yağışların ardından yaklaşık 5 metre yükselmesiyle göl suyu, "Küçük Venedik" olarak bilinen Gölyazı Mahallesi'nin kıyı şeridindeki ev ve iş yerlerinin duvarlarına dayandı.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Uluabat Gölü, dip canlıları, balık ve kuş popülasyonu açısından Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alıyor.

Kuraklık ve çevresel etkilerle su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü Uluabat Gölü, son dönemde bölgede etkili olan yağışların ardından yeniden canlandı.

Yaklaşık 5 metre yükselen göl suyu, Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada şeklindeki Gölyazı Mahallesi'nin kıyı şeridindeki ev ve iş yerlerinin duvarlarına kadar ulaştı.

Gölyazı'nın ada şeklinde kurulu bölgesi ile ana kara arasındaki kısmını birbirine bağlayan, son yıllarda suyun gerisinde kalan köprünün altı suyla doldu.

Mahallenin kıyı şeridindeki araç ve yaya yolu ile irili ufaklı çok sayıda ağaç da sular altında kaldı.

Önceki yılların aynı dönemi ile şimdiki dron fotoğrafları su seviyesindeki yükselmeyi gözler önüne seriyor.

"Suyla dolduğu zaman ada, çekildiği zaman yarımada oluyor"

Bölge esnafından Mustafa Kesimci, AA muhabirine, yükselen su seviyesinin "Küçük Venedik"e güzellik kattığını söyledi.

Kesimci, geçen yıl köprünün altına suyun hiç gelmediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene yağışlar güzeldi. Sularımız 2014 yılından sonra ilk defa bu kadar çok geldi. Hatta çadırlı kayıklarla köprü altından geçemiyoruz. Köprünün altındaki su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi. Normalde burası kara kalıyordu, araçlar geçiyordu. Şu anda köprünün altından kayıklar dahi geçmiyor. Rüzgar estiği zaman dalgalar büyüyor, görsel açıdan çok güzel."

Su seviyesinin yükselmesiyle yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış yaşanabileceğini belirten Kesimci "Su berekettir. Daha çok ziyaretçi geleceğini düşünüyoruz. Suyla dolduğu zaman Gölyazı ada oluyor. Çekildiği zaman yarımada oluyor. O yüzden 'Küçük Venedik' diyorlar." ifadesini kullandı.