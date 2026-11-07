Uludağ\'da ayı ve 3 yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

Uludağ'da ayı ve 3 yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ile 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek ararken cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde ayı ve yavrularının yiyecek aradıktan sonra ormana girerek gözden kaybolduğu görülüyor.
ULUDAĞ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.
Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Bölgede gezinen ayı ve yavruları daha sonra ormana girip gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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