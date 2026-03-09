Uludağ\'da Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı

KAYAKSEVERLERİN 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ, büyük bir arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı. AFAD koordinasyonunda düzenlenen ve 31 farklı ekipten 150 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalanlar için ekipler kar kütlelerini adeta didik didik aradı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Uludağ'ın 2 metreye yaklaşan karlı yamaçlarında, geniş kapsamlı 'Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 31 farklı arama kurtarma ekibinin katıldığı tatbikatta, olası bir çığ felaketinde kurumlar arası koordinasyon ve hızlı müdahale kapasitesi test edildi.

KAR ALTINDAKİ AFETZEDELERE ULAŞTILAR

Senaryo gereği, bölgeye düşen çığ sonrası kar kütlesinin altında kalan afetzedeler için arama çalışmaları başladı. İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın koordinasyonunda, AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy'un olay yeri yönetiminde başlayan tatbikatta; ilk olarak cihazlarla sinyal arama yapıldı. Yer tespitinin ardından ekipler, hassas sondalama ve kontrollü kazı yöntemleriyle kar altındaki afetzedelere ulaştı.

Kar altından çıkarılan yaralılara ilk müdahale UMKE ve bölgedeki medikal ekipler tarafından kar üzerinde yapıldı. Afetzedelerin güvenli bölgeye tahliyesiyle sona eren tatbikatta, aralarında AKUT, İHH, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Belediyesi AKE gibi 31 ayrı kuruluşun bulunduğu 150 personel, ortak müdahale kültürünü güçlendirdi.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının planlı ve çok paydaşlı bir anlayışla kararlılık içerisinde devam edeceğini açıkladı.