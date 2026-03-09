Uludağ'da Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'da Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı

Uludağ\'da Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı
09.03.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da AFAD koordinasyonunda büyük bir çığ arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

KAYAKSEVERLERİN 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ, büyük bir arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı. AFAD koordinasyonunda düzenlenen ve 31 farklı ekipten 150 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalanlar için ekipler kar kütlelerini adeta didik didik aradı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Uludağ'ın 2 metreye yaklaşan karlı yamaçlarında, geniş kapsamlı 'Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 31 farklı arama kurtarma ekibinin katıldığı tatbikatta, olası bir çığ felaketinde kurumlar arası koordinasyon ve hızlı müdahale kapasitesi test edildi.

KAR ALTINDAKİ AFETZEDELERE ULAŞTILAR

Senaryo gereği, bölgeye düşen çığ sonrası kar kütlesinin altında kalan afetzedeler için arama çalışmaları başladı. İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın koordinasyonunda, AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy'un olay yeri yönetiminde başlayan tatbikatta; ilk olarak cihazlarla sinyal arama yapıldı. Yer tespitinin ardından ekipler, hassas sondalama ve kontrollü kazı yöntemleriyle kar altındaki afetzedelere ulaştı.

Kar altından çıkarılan yaralılara ilk müdahale UMKE ve bölgedeki medikal ekipler tarafından kar üzerinde yapıldı. Afetzedelerin güvenli bölgeye tahliyesiyle sona eren tatbikatta, aralarında AKUT, İHH, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Belediyesi AKE gibi 31 ayrı kuruluşun bulunduğu 150 personel, ortak müdahale kültürünü güçlendirdi.

Bursa AFAD İl Müdürlüğü, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının planlı ve çok paydaşlı bir anlayışla kararlılık içerisinde devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Uludağ, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:37:58. #7.12#
SON DAKİKA: Uludağ'da Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.