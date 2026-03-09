Uludağ'da Çığ Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'da Çığ Tatbikatı Gerçekleşti

Uludağ\'da Çığ Tatbikatı Gerçekleşti
09.03.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD öncülüğünde Uludağ'da 31 ekipten 150 personel ile çığ arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD Bursa İl Müdürlüğü koordinasyonunda Uludağ'da 31 arama kurtarma ekibinden 150 personelin katılımıyla çığ arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD Bursa İl Müdürlüğü tarafından "Çığ Hazırlık ve Müdahale Ekibi" kararı kapsamında planlanan çığ arama kurtarma tatbikatı bugün Uludağ'da gerçekleştirildi.

Senaryo gereği oluşturulan çığ altında kalan afetzedelerin yerinin tespiti, sinyal arama, hassas sondalama, kontrollü kazı, medikal müdahale ve güvenli tahliye aşamaları sahada uygulandı.

Tatbikat süresince ekiplerin müşterek çalışma kabiliyeti, hızlı intikal kapasitesi ve olay yeri yönetim becerileri test edildi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatla çığ olaylarına müdahalede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Toplam 31 arama kurtarma ekibinden 150 personelin katılım sağladığı tatbikat, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan koordinasyonunda ve AFAD Bursa Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy'un olay yeri yönetiminde başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

Uludağ, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da Çığ Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:08:01. #7.12#
SON DAKİKA: Uludağ'da Çığ Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.