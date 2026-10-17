Uludağ\'da kar yağışı başladı, 18 otelli merkezde sıcaklık 4 derece ölçüldü

Uludağ'da kar yağışı başladı, 18 otelli merkezde sıcaklık 4 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uludağ'da kar yağışı başladı. Merkezde hava sıcaklığı 4 derece ölçülürken gece saatlerinde 0 ila 1 derece olması bekleniyor; 8 bin 500 kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ'da kayak sezonunun aralık ayında başlaması öngörülüyor.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar yağışı başladı. 8 bin 500 kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ'da kayak sezonun aralık ayında başlaması öngörüldüğü belirtildi.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre Uludağ'da hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde ise 0 ila 1 derece arasında olacak. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
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