Uludağ\'da kar yağışı başladı, 18 otelli merkezde sıcaklık 4 derece ölçüldü

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar yağışı başladı. 8 bin 500 kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ'da kayak sezonun aralık ayında başlaması öngörüldüğü belirtildi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Uludağ'da hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde ise 0 ila 1 derece arasında olacak. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.