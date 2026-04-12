Uludağ'da Karın Ardından Boş Pistler

12.04.2026 11:00
Uludağ'da 1,5 metre kar olmasına rağmen otel ve pistler boş kaldı, kayakseverler sıkıntı yaşıyor.

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden 5'i, 8 misafirhaneden sadece 2'si açık. Sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan pistler ise kızak yapan çocuklara kaldı.

Türkiye'nin önemli kış turizmlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden 5'i, 8 misafirhaneden ise sadece 2'si açık. Kayak sezonunda kişi başı konaklama ücretinin 8-42 bin TL arasında değiştiği Uludağ'da, açık olan oteller gecelik iki kişilik konaklama ücretini 6 bin 500 ile 13 bin TL arasında belirledi. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da hafta boyunca kar yağışı beklenmezken, hafta sonu özellikle günübirlik tatilcileri ağırlayan kayak pistleri ise yeterince tatilcinin gelmemesi sonucu kızak yapan çocuklara kaldı.

'ULUDAĞ'DA KAR OLMASINA RAĞMEN PİSTLER BOŞ'

Kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen işletmeci Soner Aydın, "Uludağ'da kar olmasına rağmen pistler boş. Sanırım insanlar maddi imkanları olmadığı için gelemiyor. Çoğu otel sezonu çoktan kapattı. Buraya gelen çocuklar da pistlerde kızakla kayarak eğleniyor" dedi.

'TÜM ULUDAĞ BİZE KALDI'

Uludağ'da boş pistlerin tadını kızakla kayarak çıkardıklarını söyleyen Mehmet Salih Okur ise "Uludağ'a kaymak için Mudanya'dan geldim. Uludağ çok güzel ama insan yok. Uludağ boş olduğu için tüm Uludağ bize kaldı. İstediğimiz gibi kayabiliyoruz. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

'OTELLERİN AÇILIP, KAPANMASI ARZ VE TALEBE BAĞLI'

Uludağ'daki otellerin büyük bölümünün müşteri olmadığı için kar olmasına rağmen sezonu kapattıklarını söyleyen Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, "Yeterince müşteri olmadığı için otellerin büyük bölümü kapattı. Otellerin açılıp kapanması arz ve talebe bağlı. Şu anda, 1'inci ve 2'nci bölgelerde 4, Kirazllıyayla'da ise 1 otel açık. Telesiyejlerimizden de 6'sı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
11:28
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
10:17
09:39
Advertisement
