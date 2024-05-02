Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencileri Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde Uygulamalı Eğitim Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencileri Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde Uygulamalı Eğitim Aldı

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde hayvan sağlığı ve bakımı konusunda uygulamalı eğitim aldı. Öğrenciler, veteriner hekimlerle birlikte ameliyatlara katılarak mesleki bilgilerini yerinde gözlemledi.

02.05.2024 16:22  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde hayvan sağlığı ve bakımı konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri, okulda teorik olarak öğrendiklerini Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki uygulama ile hekimlikte deneyim kazanıyor. Barınak yetkililerinden 'Uygulamalı Veteriner Hekimlik ve Tedavi Yöntemleri' konusunda bilgi alan veteriner hekim adayları, eğitim sonunda kısırlaştırma operasyonu yapılan bir köpeğin ameliyatına katıldı. Yetkililer öğrencilere tedavi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunurken, öğrenciler de operasyon hakkında merak ettikleri sorulara cevap buldu.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Oğuzalp, "Öğrencilerimiz, veteriner hekimlerimiz ile birlikte ameliyatlara katılarak mesleki bilgilerini yerinde gözlemliyor. Aynı zamanda uygulamalı eğitim alma imkanı bularak, barınağımızın tüm fırsatlarından yararlanıyor. Böylece geleceğin veteriner adaylarının yetişmesine katkı sunmuş oluyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencileri Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde Uygulamalı Eğitim Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:42:55. #1.11#
SON DAKİKA: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencileri Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde Uygulamalı Eğitim Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement