Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.B'nin kullandığı 34 DTG 926 plakalı kamyon, Şırnak-Uludere kara yolu Gülyazı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Y.O. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Uludere'de Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
