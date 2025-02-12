Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kamyonda 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.
Aramada, 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ulukışla'da 4 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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