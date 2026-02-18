Ulukışla'da Tır Çarpması: Bir Ölü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Okan A'nın kullandığı yabancı plakalı tır, Pozantı-Ulukışla kara yolu Köşkönü köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çoban'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
