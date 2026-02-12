Ulukışla'da Tır Kazası: Sürücü Öldü, 1 Yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Murat Ersoy'un kullandığı 06 BCD 178 plakalı tır, Niğde-Pozantı Otoyolu Başmakçı köyü mevkisinde yolun kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, tırda bulunan Mehmetcan Ersoy yaralandı.
Yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
