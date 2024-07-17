Ulus Kaymakamı, Ulukaya köyünde çevre düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulus Kaymakamı, Ulukaya köyünde çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Ulukaya köyünde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Kadiroğlu, çalışmaların bölgeye katkı sağlayacağını ve turizm potansiyelini artıracağını belirtti. İncelemelerde Ulus Belediye Başkanı ve Bartın Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Ayrıca, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kılıçaslan ve beraberindeki heyet, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette, DSİ ile üniversite arasında yapılacak işbirliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

17.07.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Ulukaya köyünde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kadiroğlu, yaptığı açıklamada, çevre düzenlemelerinin bölgeye katkı sağlayacağını belirterek, "Bu çalışmalar Ulukaya'nın hem turizm potansiyelini artıracak hem de yerel halkın yaşam kalitesini yükseltecektir." dedi.

Kadiroğlu'na incelemelerinde, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile Bartın Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kılıçaslan, Rektör Uzun'u ziyaret etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve beraberindeki heyet, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, DSİ 233. Şube Müdürü Bünyamin Karahan, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ercan Gemici de yer aldı.

BARÜ ile DSİ arasında yapılabilecek muhtemel işbirliği imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, üniversitenin "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmalar aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik gayret gösterdiğini belirterek, "İç ve dış paydaşlarımızla hareket ederek en iyiye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda DSİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cengiz Han Kılıçaslan ile birlikte DSİ 23. Bölge Müdürümüz Sayın Yasin Devrim, DSİ 233. Şube Müdürümüz Sayın Bünyamin Karahan'a nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orhan Uzun, Bartın, Rektör, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulus Kaymakamı, Ulukaya köyünde çevre düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:25 Sarıyer’de bir anaokulunda şok görüntüler Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor Sarıyer'de bir anaokulunda şok görüntüler! Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 16:01:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ulus Kaymakamı, Ulukaya köyünde çevre düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement