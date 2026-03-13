Ulus Lisesi'nin Kapatılması Mahkemeden Döndü

13.03.2026 23:20
Eğitim-İş, Ulus Mesleki Lisesi'nin kapatılma kararını mahkemede iptal ettirdi.

(ANKARA)-Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kademeli olarak kapatma kararına karşı açtığı davayı kazandığını açıkladı. Ankara 27. İdare Mahkemesi, kapatma işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1905 yılında "Mekteb-i Sanayi" adıyla kurulan Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kademeli olarak kapatma kararına karşı açılan davada mahkemenin iptal kararı verdiğini açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, davaya bakan Ankara 27. İdare Mahkemesi'nin, okulun kapatılmasına dayanak gösterilen gerekçelerin mevzuata uygun olmadığını tespit ettiği belirtildi. Mahkeme kararında, okulun toplam öğrenci sayısının 681 olduğu, bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olduğuna ilişkin herhangi bir teknik tespit bulunmadığı ve kapatma gerekçesini destekleyen somut bir verinin dosyaya sunulamadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 120 yıllık geçmişe sahip okulun Kurtuluş Savaşı döneminde mühimmat üretimine katkı sunduğu ve Türkiye sanayisine nitelikli eleman yetiştirdiği vurgulanarak, kapatma girişiminin hukuka aykırı olduğunun mahkeme kararıyla ortaya konduğu belirtildi. Eğitim-İş, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

