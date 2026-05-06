Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları yürütülen 4 katlı binaya ait platformun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen 4 katlı binanın platformu yola doğru çöktü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen 3 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.
Ekiplerin çalışması sonucu platform vinçle kaldırıldı, tedbir amaçlı kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ulus'ta Yıkım Platformu Çöktü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?