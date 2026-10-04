Ulusal Gün tatilinde Çin\'de yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü

Ulusal Gün tatilinde Çin'de yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulusal Gün tatilinde Çin'deki ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları, turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akıllı etkileşim kurabilen robotlar, turizm olanaklarına ve deneyimlerine çeşitlilik kattı.
HEFEİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü.
Akıllı etkileşimlerde bulunan robotlar, turizm olanaklarını ve deneyimlerini çeşitlendirdi.
Kaynak: Xinhua
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