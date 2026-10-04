Ulusal Gün tatilinde Çin'de yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Ulusal Gün tatilinde Çin'de yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü

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Ulusal Gün tatilinde Çin\'de yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü
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Ulusal Gün tatilinde Çin'deki ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları, turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akıllı etkileşim kurabilen robotlar, turizm olanaklarına ve deneyimlerine çeşitlilik kattı.

HEFEİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatili sırasında ticari ve kültürel bölgelerde sergilenen somutlaştırılmış yapay zeka robotları turistlerden büyük ilgi gördü.

Akıllı etkileşimlerde bulunan robotlar, turizm olanaklarını ve deneyimlerini çeşitlendirdi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiGüncelTurizmDünyaSon Dakika

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