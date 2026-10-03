Ulusal Gün tatilinde Çin genelinde kültür ve turizm etkinlikleri düzenleniyor

Ulusal Gün tatilinde Çin genelinde kültür ve turizm etkinlikleri düzenleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in dört bir yanında, Ulusal Gün tatili dolayısıyla kültür ve turizm etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler Çin'in dört bir yanında kültür ve turizm alanında gerçekleştiriliyor.
BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in dört bir yanında Ulusal Gün tatili dolayısıyla kültür ve turizm etkinlikleri düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua
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