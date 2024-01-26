Uluslararası Adalet Divanı İsrail\'e İhtiyati Tedbir Kararı Verdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkına yönelik işlediği savaş ve insanlık suçları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında bugün açıklanan ihtiyati tedbir kararı, terör devletinin katil bir devlet olduğunu ve işlediği suçları belgelemiştir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, Filistin'de sürdürdüğü işgal ve soykırım politikaları nedeniyle hem insanlık hem de tarih önünde yargılanacağını, hesap vereceğini belirten Erbaş, "Önemli bir adımın başlangıcı olan bu davaya öncülük eden ve Filistin halkının haklı mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Askeri operasyonlar derhal durdurulmalı"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihe not edilecek bu günde Uluslararası Adalet Divanı'nın " Gazze'de Soykırım Davası" başvurusunu kabul ederek İsrail'in davanın reddine yönelik talebini kabul etmediğini anımsattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının sona ermesine ve İsrail'in yargılanmasına yönelik çağrılar ile yüzlerce eylem ve mitingin karşılık bulduğunu ifade eden Yalçın, "Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun tedbir kararı verilmesini gerektirecek düzeyde 'acil tehlike' teşkil ettiğine hükmederek tedbir kararı verdi. Bir kez daha tüm vicdan sahiplerine sesleniyoruz, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonlar derhal durdurulmalı, Gazze'de çok zor günler geçiren masumlara tüm insani ihtiyaçlar derhal ulaştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in aylardır yürüttüğü soykırım uluslararası arenada nihayet görülmüştür"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da yazılı açıklamasında, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bütün dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım yaptığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve bölgesel örgütlerin yaşanan katliam ve soykırımı durduramadığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bugün Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ara kararla Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın hesabını hukuk, tarih ve hakikat önünde vermesinin önü açılmıştır. Siyonist İsrail'in Gazze'de aylardır yürüttüğü soykırım, uluslararası arenada nihayet görülmüştür. Uluslararası Adalet Divanı'nın geç de olsa aldığı karar olumlu ve İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın hesabını vermesi açısından önemlidir. İsrail, verilen tedbir kararına uyarak ateşkes ilan etmeli ve insani yardımların önünü açmalıdır."

İsrail'den uluslararası hukuk önünde gerçekleştirdiği eylemlerin hesabının en ağır şekilde sorulmasını istediklerini belirten Arslan, "Uluslararası toplum, bu kararın takipçisi olmalı ve alınan bu kararın gereği yerine getirilmelidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak siyonist İsrail'i bir kez daha kınıyor, Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan özgür, bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." açıklamasını yaptı.