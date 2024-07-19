Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, işgal ettiği topraklarda tazminat ödemeli
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in işgal ettiği topraklarda gerçekleştirdiği haksız uygulamaların sonucunda ortaya çıkan tüm zararları tazmin etmesi gerektiğine karar verdi. Karar, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı haksızlıklara bir adalet getireceği umuduyla karşılandı. İsrail'in bu karara uyması ve tazminat ödemesi bekleniyor.
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19.07.2024 18:54:03. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, işgal ettiği topraklarda tazminat ödemeli - Son Dakika
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