Uluslararası Af Örgütü'nden İBB Davasına Eleştiri

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 402 kişinin yargılandığı İBB davasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin adil yargılama ilkeleri açısından ciddi endişeler doğurduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, davanın ilk duruşması öncesi yaptığı açıklamada, dava kapsamında sunulan kanıtların binlerce sayfayı bulduğuna ve bu durumun sanıklar ile avukatlarının etkin savunma yapmasını zorlaştırdığına işaret etti. Dissanayake'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Neredeyse bir yıldır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede yer verilen ve mahküm edilirse en az 2 bin 300 yıl gibi akıl dışı bir hapis cezası alacağı 142 suçtan oluşan absürt bir dizi suçlamayla sanık kürsüsüne çıkacak. Neredeyse tamamen gizli tanık ifadelerine dayanan bu siyasi güdümlü dava, uluslararası adil yargılama ve hukukun üstünlüğü ilkeleri açısından ciddi sorunlarla doludur. Sanıkların ve avukatlarının etkin savunma yapmalarının hemen hemen olanaksız hale getirildiği bu toplu davada yüz binlerce sayfalık kanıt sunuldu. Bu dava, hükümetin siyasi muhaliflerini sindirmeye ve ülke çapında eleştirel görüşleri susturmaya yönelik bir girişimin tüm izlerini taşımaktadır."

Bu toplu yargılama, Türkiye'de bağımsızlığı artık neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış adalet sisteminin kaygı verici bir şekilde araçsallaştırılmasının en uç örneğidir. Türkiye yetkilileri bu büyük adaletsizliğe son vermeli, hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalı ve ülkedeki herkesin insan haklarını korumalıdır."