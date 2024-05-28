Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah kampına düzenlediği saldırı savaş suçu - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah kampına düzenlediği saldırı savaş suçu

Uluslararası Af Örgütü: İsrail\'in Refah kampına düzenlediği saldırı savaş suçu

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırının 'savaş suçu' olduğunu ve soruşturulması gerektiğini bildirdi. İsrail'in Refah'taki kampa saldırısına tepki gösteren örgüt, bu gibi ayrım gözetmeyen saldırıların sivilleri öldürdüğünü ve uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı. BM'nin yargı organı UAD ise İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurması ve suçlarını araştıracak BM görevlilerine izin vermesi yönünde karar almıştı.

28.05.2024 15:39
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Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırının "savaş suçu" olduğunu ve soruşturulması gerektiğini bildirdi.

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısına tepki gösterdi.

Açıklamada, Refah'ta "sivillere yönelik korkunç hava saldırılarının İsrail güçlerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı saldırıların sonuncusu" olduğu vurgulanarak, "Sivilleri öldüren veya yaralayan bu gibi ayrım gözetmeyen saldırılar savaş suçudur ve soruşturulmalıdır." denildi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Refah kampına düzenlediği saldırı savaş suçu - Son Dakika

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