Eskişehir’de çocuk ve kukla tiyatrosu festivali başladı

21.05.2026 15:04  Güncelleme: 16:04
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 17. Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, 16-20 Mayıs 2026’da ücretsiz olarak gerçekleşti. Açılış kortejinin ardından beş gün boyunca yerli ve yabancı topluluklar oyunlar sergiledi, atölyeler düzenlendi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, 16-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali'nin açılışı, Köprübaşı ve Haller Gençlik Merkezi Festival Alanı arasında düzenlenen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Dev kuklalar, bando ekipleri ve farklı ülkelerden gelen tiyatro topluluklarının katıldığı yürüyüş, Eskişehir sokaklarını adeta açık hava sahnesine dönüştürdü.

Festivalin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in kültür ve sanat kimliğine dikkati çekerek, festivalin şehre büyük renk kattığını ifade etti.

Festivalin ilk gününde Gençlik Sahnesi kursiyerleri; Berkay Akın'ın yönettiği, William Shakespeare eserinden uyarlanan "Sözde Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyunu Opera Sahnesi'nde sergiledi.

Beş gün boyunca Fransa'dan "Frutillas Con Crema" ve "Mini", İtalya'dan "Rufino Theater", "İçimdeki Tiyatro", "Nina Theater" ve "Kalbini Koy", Slovenya'dan "Peter Kus Company", "Sesler Mutfağı", Romanya'dan "Puck Puppet Theater" ve "Drakula yarattığımız Canavar", İsveç'ten "Mittiprick Teatern" ve " Cesaretin Var mı? ", Bulgaristan'dan "Art Start" ve "Varoluş" ve Hollanda'dan "Steven Luca" ve "Bay Beyaz" adlı oyunları sahneledi.

EBB Şehir Tiyatroları'nın "Sihirli Flüt", "Rüzgarda Savrulan Yapraklar", "Ben de Uçabilirim" ve "Pompenya" adlı oyunları ile birlikte, Antalya Şehir Tiyatroları'nın " Romeo ve Julliet = Aşk " adlı gençlik oyun beğeni topladı.

Festivalde ayrıca kukla yapım ve oynatım, kuklacılığın dili, boş alanda oyun adlı farklı atölyelerle, kukla ve resim sergilerinin yanı sıra D.O.B. sanatçılarının gerçekleştirdiği Çocuk Şarkıları Konseri, Eskişehirli sanatseverlerle buluşturuldu.

Beş gün boyunca 30 farklı etkinliğin gerçekleştiği, binlerce Eskişehirlinin parkları, alanları ve salonları doldurduğu festivalin son gününde Ünlüce, festival alanda çocuklarla birlikte kukla oyununu izleyerek festival coşkusunu paylaştı.

Kaynak: ANKA

