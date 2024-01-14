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Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Filistin ve Doğu Türkistan'a Destek - Son Dakika
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Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Filistin ve Doğu Türkistan'a Destek

Balıkesir'de Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Filistin Paneli'nde Filistin sorununun uluslararası yargıya taşınması ve Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına yapılan ihlallerin durdurulması talepleri dile getirildi.

Uluslararası Hukukçular Birliği\'nden Filistin ve Doğu Türkistan\'a Destek
14.01.2024 - 15:47,
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Balıkesir'de Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) tarafından "Uluslararası Filistin Paneli" düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen panel öncesi UHUB'un olağan genel kurulu yapıldı. Toplantıda, başkan, yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile seçildi. Genel Sekreter Necati Ceylan ile devam kararı alındı.

Yerli yabancı 40'a yakın akademisyen ve hukukçunun katıldığı Uluslararası Filistin Paneli'nde ise Filistin sorununun uluslararası yargıya taşınmasına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Programın sonunda bir bildiri yayınlandı.

Bildiride, ırk, din, inanç veya etnik kökenleri ne olursa olsun tüm bireylere adalet sağlanması konusunda destek vurgusu yapıldı.

İngilizce, Arapça ve Türkçe 12 madde olarak hazırlanan bildirinin, Türkçesini İstanbul 2 Nolu Baro Üyesi Avukat Emine Ulçay okudu.

Terörün küresel barış ve güvenliğe olan yıkıcı etkilerinin vurgulandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"UHUB, İsrail'in işlediği soykırım ve savaş suçlarına maruz kalan Filistin halkına tam destek vermektedir. Bölgedeki insani krizin ele alınmasının aciliyetine vurgu yapmakta ve bu suçlardan sorumlu olanların uluslararası hukuk karşısında hesap verebilirliğini sağlamak için uluslararası toplulukları kararlı eylemler almaya davet etmektedir."

Bildiride, anında ateşkes ile tüm İsrail birliklerinin Gazze'den çekilmesi ve Gazze'nin koşulsuz yeniden inşası için ablukanın kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (ICJ) davasına destek talebinde bulunulan bildiride, Gazze'deki tüm askeri operasyonları kalıcı olarak durdurmak için bir emir verilmesi talep edildi.

Bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC), İsrailliler tarafından işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili davaları kabul etme çağrısında bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki insani krizin aciliyetinin farkında olarak UHUB, uluslararası kuruluşlara ve STK'lara acil bir çağrıda bulunur. Batı politikalarındaki çifte standartlara son verilmesini, uluslararası hukuka ve anlaşmalara uyulmasını talep eder. Küresel ölçekte hukuki prensiplerin evrensel insan hakları çerçevesinde tutarlı ve adil bir şekilde uygulanmasının önemini vurgular. UHUB, BM Güvenlik Konseyi'ne, anlaşmalara ve uluslararası hukuku ihlal eden çatışmalara müdahale ederek uluslararası barışın tesisinin sağlanması için acil bir çağrıda bulunur."

Doğu Türkistan'da bilhassa Uygur Müslümanlarına karşı yapılan tüm ihlallerin de derhal durdurulmasının talep edildiği bildiride, Müslümanlara uygulanan her türlü çifte standart ve uluslararası hukuka aykırı zulmün derhal son bulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Filistin, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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