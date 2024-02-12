Kahramanmaraş Depremlerinden Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Eden Gazeteciler İzlenimlerini Paylaştı

Türkiye'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden uluslararası gazeteciler, izlenimlerini anlattı.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine akredite gazetecilerden Russia Today Arabic ve Kuveyt Televizyonu Cenevre Temsilcisi Dina Abi- Saab ile İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği (APES) Başkanı Jean Mussy, deprem bölgesinde tanık olduklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Abi-Saab, afetzede bir bölge göreceğine dair ilk beklentilerine rağmen Gaziantep'te yıkımın izlerinin büyük çoğunluğunun silindiğine ve Hatay'da altyapının yeniden inşasıyla iyileştirme için yürütülen çalışmalara tanık olduğunu söyledi.
"Deprem sonrası atılan adımlar, Türkiye'nin bu trajediyi bir kalkınma fırsatına dönüştürme becerisini gösteriyor. Depreme dayanıklı modern bina ve tesislerin kurulması takdire şayan." diyen Abi-Saab, iki il arasındaki yol boyunca bulunan inşaat atölyelerinin, yeniden inşa ve daha dayanıklı bir bölge oluşturma konusundaki kararlılığa işaret ettiğini vurguladı.
"Halk arasındaki dayanışma memnun edici"
Abi-Saab, en kötü yaşam koşullarında bile halk arasındaki dayanışmanın memnun edici olduğunu dile getirerek, cömertlik ve eldeki imkanların paylaşımının topluluk ruhunun gücünü vurguladığına dikkati çekti.
Geçici konteyner kentlerde mesleki eğitim sınıfları, oyun alanları ve yardım dağıtım alanları kurulmasının ihtiyaçların karşılanması noktasındaki önemine değinen Abi-Saab, "Hasta ve engelliler için geleneksel tedavilerin yanı sıra psikolojik destek sağlama çabaları, depremden etkilenenlerin refahına yönelik kapsamlı bir yaklaşımı gösteriyor." dedi.
Abi-Saab, iç savaş geçiren ve İsrail saldırılarına uğrayan ülkesi Lübnan'da yeniden imar planlarına ve harcanan önemli fonlara rağmen merkezde birçok yıkılmış mahalle bulunmasının talihsiz bir durum olduğuna dikkati çekerek, Beyrut ve diğer şehirlerin hala harap ve altyapı projelerinin eksik göründüğünü, yıllardır art arda yaşanan şoklara rağmen psikolojik destek sağlanmayışının da endişe verici olduğunu belirtti.
Ülkesindeki durumun etkili ve uzun vadeli afet yönetimi ile iyileştirme planlamasının önemini ortaya çıkardığını vurgulayan Abi-Saab, Türkiye'de evlerini ve eşyalarını kaybeden insanların başta devlet ve uluslararası toplumun destek vermeye hazır bulunduğunu bilmelerinin, bu felaketi yaşayanlar için çok değerli olduğunu dile getirdi.
"İnsanlar, artık mülklerini bırakmak istemiyor"
İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği Başkanı Mussy de Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret ettiklerini, çadır kentlerde yaşayanların çoğunun hasarlı evlerini onardıklarını veya yeni yapılan deprem konutlarına geri döndüklerini söyledi.
Depremin ardından evleri hasar gören veya yıkılan birçok kişinin konteyner kentlerde yaşamaya başladığını anlatan Mussy, "Başta yaşlılar olmak üzere insanlar, artık mülklerini bırakmak istemiyor." dedi.
Mussy, "Deprem bölgesindeki vatandaşların 307 bin yeni konutunun yapımı devam ediyor." ifadesini kullanarak, bölge sakinlerinin bu inşaatların bitirilmesi için büyük beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.
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