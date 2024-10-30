Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu Başladı

Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu Başladı

SAÜ, göç ve politikaları üzerine dördüncü sempozyumu düzenledi, 79 bildiri sunulacak.

30.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesince TÜBİTAK ve Adapazarı Belediye işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" başladı.

"İletişim Bilimleri Bağlamında Göç ve Göç Politikaları" temasıyla SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda 2 gün boyunca göçün ekonomik, siyasi, hukuki, kültürel ve diğer boyutları ele alınacak.

Açılışta konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 4 yıl önce TÜBİTAK projesiyle Türkiye'deki iletişim akademisyenlerinin buluşma noktası olması amacıyla sempozyum kurguladıklarını söyledi.

İlk sempozyumu merhum yazar Alev Alatlı'nın konuşmasıyla başlattıklarını aktaran Aslan, önceki sempozyuma katılanlar ve ele aldıkları konulara ilişkin bilgi verdi.

Aslan, geçen yıl açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu sene ise sempozyumumuza gelen ve bizleri onurlandıran Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz Serdar Karagöz beye huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.

Aslan, sempozyumda iki gün boyunca 114 akademisyen tarafından 17 farklı oturumda 79 bildirinin sunulacağını aktararak, sempozyumda yapılacak sunumlardan bahsetti.

"İletişim, bilimde olmazsa olmaz bir alan"

SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sempozyumdaki asıl amaçlarının, iletişim alanında söyleyecek sözü olan akademisyenleri bir araya getirmek olduğunu kaydetti.

Sempozyumun artık gelenekselleştiğini dile getiren Adıgüzel, "Her yıl yüzlerce iletişim alanında sözü olan, söz söyleyen, araştırma yapan, bilimsel eser ortaya koyan akademisyenleri, bu kürsüde, Sakarya Üniversitesinde buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Adıgüzel, iletişimin herhangi bir alan olmadığına işaret ederek, "İletişim, bilimde olmazsa olmaz bir alan. İletişim olmadan, ben şu bilimi yapabileceğim diyen kimsenin olması mümkün değil. İster fen bilimleri, ister sağlık bilimleri olsun. İletişim olmazsa bunların hiçbiri yapılamaz." ifadelerini kullandı.

İletişim araştırmacılarının da daha iyi bir iletişimin yöntemlerini geliştirdiğini anlatan Adıgüzel, "İletişim uzmanları, iletişim araştırmacıları dünyaya sıradan insanların baktığı gibi bakmazlar. Onlar nasıl gazeteciler, haberciler, ajanslar gördükleri olayları kayıt altına alıyor ve dünyaya bir kanıt olarak sunmak üzere arşivliyorlarsa arşiv niteliği taşıyacak eserler bırakıyorlarsa işte iletişim bilimciler de bu ajansların, haber ajanslarının, gazetelerin, televizyonların yaptığı bu haberleri nasıl algılandığını, nasıl okunduğunu, ortaya koyacak araştırmalar yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Adıgüzel, geçen yıl sempozyumun temasının "dezenformasyon" olduğunu hatırlatarak, "Dezenformasyonda da en güçlü araç, 'silahsız kuvvetler' diyebileceğimiz medyaydı. Dünyada olup bitenleri, medya olduğundan farklı göstermek gibi bir güce sahip. Amacımız, bu dezenformatif perdeleri ortadan kaldırmak, gerçeği, hakikati gösterebilecek bir bilimsel çalışmalar yapmak ve gerçeği ortaya koymak." diye konuştu.

Sempozyumun temasına değinen Adıgüzel, son 12 yıldır Birleşmiş Milletler rakamlarına göre sürekli artan ve zorla yerinden edilen milyonlarca insanın bulunduğunu belirtti.

Adıgüzel, son verilerin bu rakamın 120 milyonu aştığını gösterdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef birçok ülkede bu zorla yerinden edinmenin, göçün en masum tarafı olan göçmenler hedef tahtasına oturtuluyor. Halbuki olması gereken göçe neden olan sebepleri ortaya koymak ve göçe neden olan kurumları, kişileri, devletleri yargılamak. Kişileri yargılamak değil, göçmenleri yargılamak değil. Şu anda hemen yanı başımızda bir İsrail terörü yaşanıyor, 1 yıldan daha uzun süredir Filistinlilere büyük bir zulüm, sürgün, tecrit, yerinden edinmişlik insanlık dışı bir şey yaşatılıyor. İnsanlar yerinden edildiğinde, komşu ülkeye sığındığında, başka bir yere gittiğinde hedef tahtasına oturtulan o göçmen, o mülteci, o sığınmacı oluyor."

İletişimcilerin, akademisyenlerin herhangi bir insan gibi hayata bakamayacağının altını çizen Adıgüzel, "Halkın, vatandaşın sıradan insanların duygusal tepkileri olabilir. Biz daha cesur bakmak ve kuklayı değil, kuklacıyı görmek durumundayız. Mazlum insanları suçlamak yerine o insanların yerinden, yurdundan çıkaran gerçek hedefi görmek ve göstermek zorundayız. İşimiz biraz bu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sakarya Üniversitesi, Kültür Sanat, Sempozyum, Göçmenler, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.