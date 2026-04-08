İDDEF, Uluslararası İlmi İstişare Buluşması'nda Sahih Eğitimin Önemini Vurguladı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yurt dışındaki eğitim faaliyetleri kapsamında önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. 30'u aşkın ülkeden İslami ilimler alanında görev yapan hocalar ve kanaat önderleri, 5-10 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası İlmi İstişare Buluşması'nda bir araya geldi. 'Sahih İslami Eğitimin Önemi ve İDDEF'in Eğitimde Gelecek Vizyonu' temasıyla gerçekleştirilen buluşmada, farklı coğrafyalardaki eğitim faaliyetleri ele alınarak ümmetin geleceğine yönelik ortak bir eğitim perspektifi ortaya konuldu.

İDDEF Genel Başkanı Mehmet Turan, açılış konuşmasında buluşmanın sadece bir toplantı olmadığını vurgulayarak, ümmetin geleceğine dair ortak sorumluluğu paylaşmak ve İslami eğitimi birlikte inşa etmek için bir araya gelindiğini belirtti. Turan, İDDEF'in eğitimi ümmetin ihyası ve inşasının temel unsuru olarak gördüğünü ifade ederek, dünyanın farklı bölgelerinde ilmin ve hikmetin yayılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Gazze başta olmak üzere ümmet coğrafyasındaki zorluklara dikkat çekerek, güçlü ve bilinçli nesiller yetiştirmenin hayati önemini vurguladı.

Üç gün süren istişarelerde, katılımcılar sahada karşılaşılan meseleleri değerlendirdi, tecrübelerini paylaştı ve eğitim faaliyetlerini ileriye taşıyacak ortak bir yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Toplantılar sonucunda hazırlanan bildirgede, sahih İslami eğitimin Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat çizgisinde, ehil kadrolar tarafından sürdürülmesinin temel öncelik olduğu belirtildi. Eğitimin bireysel ve toplumsal kalkınmanın güçlü aracı olduğu ifade edilirken, faaliyetlerin 56 ülkede ortak istişare modeliyle yürütüleceği açıklandı.

Bildirgede, her bölgede yerel âlimler ve kanaat önderleriyle birlikte kalıcı ve yerel ihtiyaçlara uygun eğitim modellerinin geliştirileceği vurgulandı. Uzun vadeli hedefler arasında, en küçük yerleşim birimlerine kadar her bölgede en az bir erkek ve bir kız medresesi açılması yer aldı. İDDEF'in faaliyetlerini yardım odaklı değil, ortaklık anlayışıyla yürüttüğüne dikkat çekilerek, eğitim çalışmalarının en az 50 yıllık stratejik bir vizyonla planlandığı belirtildi.

Ayrıca, savaş, doğal afet ve kriz dönemlerinde eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için hızlı ve koordineli müdahale mekanizmalarının oluşturulacağı ifade edildi. Özellikle Gazze'deki insanlık dramına atıfta bulunularak, eğitimin kriz anlarında dahi ümmetin direncini ayakta tutan önemli bir unsur olduğu vurgulandı. Eğitim faaliyetlerinin barınma, gıda ve sağlık gibi sosyal desteklerle bütüncül bir kalkınma modeli olarak ele alınacağı açıklandı.

İDDEF yetkilileri, bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu ve uluslararası istişare toplantılarının düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. Bildirgede, eğitim merkezli çalışmalarla dünyanın farklı bölgelerinde ilim, ahlak ve insani kalkınmanın yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.