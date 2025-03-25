İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Uluslararası Tepkiler

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve protestolara polisin müdahalesine uluslararası kamuoyundan tepkiler geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, hukukun üstünlüğünün Avrupa Birliği (AB) üyeliği için şart olduğunu vurgularken, Fransa Dışişleri Bakanlığı muhalefetin haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulmasına ilişkin bir çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor ise toplanma özgürlüğünün uluslararası hukuk kapsamında korunduğunu belirtti. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü de İmamoğlu'nun tutuklanmasının milyonlarca İstanbul seçmeninin haklarının ihlal edilmesi olduğuna işaret etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve protesto gösterilerine güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine yönelik birçok ülkenin dışişleri bakanlıkları, sivil toplum kurumları ve önde gelen isimlerinden tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annaleana Baerbock, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girme planlarına ilişkin, "Geleceğini AB'de gören bir ülkede hukukun üstünlüğü esastır" derken; Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Muhalefetin seçilmiş üyelerinin haklarına saygı gösterilmesi ve gösteri ve ifade özgürlüğü hukukun üstünlüğünün temel taşlarıdır" diye bir açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor da yapılan gösterilere ilişkin, "İnsan haklarını ve toplanma özgürlüğünü savunmak, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunmaktadır" dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de İmamoğlu'nun tutuklanmasının milyonlarca İstanbul seçmeninin haklarının ihlal edilmesi olduğunu belirtti.

Uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler şöyle:

"Türkiye'nin AB'ye katılma taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine yönelik eylemler göz önüne alındığında içi boş geliyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Annaleana Baerbock, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde hukukun üstünlüğüne saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin AB'ye katılmaya devam etme taahhüdü, İmamoğlu ve diğerlerine yönelik eylemler göz önüne alındığında giderek içi boş geliyor. Siyasi rakiplerin yeri ne hapishane ne de mahkemelerdir. Geleceğini AB'de gören bir ülkede hukukun üstünlüğü esastır. Jeopolitik açıdan çalkantılı bir dönemde iş birliğimiz, Türk halkının son 100 yılda inşa ettiği güçlü bir sivil topluma sahip, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir Türkiye'yi gerektiriyor" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı: "İmamoğlu ve diğer isimlerin tutuklanması, demokrasiye yönelik ciddi bir saldırıdır"

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'deki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer birçok tanınmış ismin tutuklanması demokrasiye yönelik ciddi bir saldırıdır. Fransa bu konudaki derin endişesini yineliyor. Muhalefetin seçilmiş üyelerinin haklarına saygı gösterilmesi ve gösteri ve ifade özgürlüğü hukukun üstünlüğünün temel taşlarıdır. Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne katılım adayı bir ülke olarak Türkiye bu alanda özgürce taahhütlerde bulunmuştur. Bu taahhütlere saygı, ilişkilerimizde ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde merkezi bir unsurdur" denildi.

BM İnsan Hakları Raportörü: "Toplanma özgürlüğünü savunmak, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunmaktadır"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Mary Lawlor, "Gözaltına alınan protestocuları savunan 6 insan hakları avukatının, aralarında İzmir Barosu'nun eski başkanının da bulunduğu, İzmir'de tutuklandığı yönündeki rahatsız edici haberi duyduk. İnsan haklarını ve toplanma özgürlüğünü savunmak, uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunmaktadır" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Türkiye'de demokrasi için karanlık bir dönem"

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü de Türkiye'de son dönemde yaşananlara ilişkin insan haklar ve demokrasi çerçevesinde değerlendirerek, "Türkiye'de demokrasi için karanlık bir dönem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararı, adalet sisteminin demokratik süreci iptal etmek üzere silah olarak kullanılmasının son örneğidir. İmamoğlu'nun tutuklanması milyonlarca İstanbul seçmeninin haklarını ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

Hasselmann: "Erdoğan belli ki özgürlük, demokrasi ve çoğulcu bir toplumu savunan İmamoğlu'ndan korkuyor"

Alman politikacı ve İttifak 90/Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Britta Hasselmann da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de yaşananlar korkunç. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için ciddi bir gerileme. Erdoğan belli ki özgürlük, demokrasi ve çoğulcu bir toplumu savunan Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyor" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Hollen: "Erdoğan, Türkiye'yi tam bir otokrasiye iterken başlıca siyasi rakibini de iktidara taşıdı"

ABD'nin Maryland eyaleti Senatörü Chris Von Hollen da resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "(ABD Başkanı Donald Trump) Trump'ın 'harika bir lider' olarak tanımladığı Erdoğan, Türkiye'yi tam bir otokrasiye doğru iterken başlıca siyasi rakibini de iktidara taşıdı. Dünyanın dört bir yanında, diktatör yöneticilerin demokrasiyi baltalamasına göz yumamayız" dedi.

Hanke: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si = Muhalefet Yok= Sorun yok"

ABD'li ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye'de yaşananlara ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çatışması sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana aralarında gazetecilerin de bulunduğu bin 100'den fazla protestocu gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si = Muhalefet Yok= Sorun yok" ifadesini kullandı.

Hanke, ayrıca, Semaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı basın duyurusunda yer alan tedbirlere ilişkin, "Türkiye, İstanbul Borsası'nda bir ay süreyle açığa satış yapmayı yasakladı. Kısa satış yasaklandığında, büyük sorunların her zaman köşede beklediğini bilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin" dedi.