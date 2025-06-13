Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Tarihleri Belli Oldu

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 7-14 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin tarihi belli oldu. Unutulmaz anların yaşanacağı festival, 7-14 Temmuz günleri arasında yapılacak. 9'uncu kez düzelenecek Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, yine dopdolu geçecek.

"Festivalimizi adına yakışır şekilde yapacağız"

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "1208 yılında Sivrihisar'ımıza bağlı Hortu köyünde doğan Türk-İslam kültürü filozoflarından Nasreddin Hoca'mızı anmak ve gelecek nesillere aktarmak adına düzenleyeceğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizi 7-14 Temmuz günleri arasında gerçekleştireceğiz. 817'nci doğum yılında anacağımız Nasreddin Hoca'mızın torunları olarak onu anmaya, değerlerini ve düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 9'uncusunu düzenleceğimiz festivalimizi adına yakışır şekilde yapacağız" dedi.