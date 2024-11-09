Uluslararası Sempozyumda Ulusal Parkların Korunması Tartışıldı

Güncel

HAİKOU, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyinde düzenlenen uluslararası bir sempozyumda bir araya gelen yerli ve yabancı uzman ve yetkililer, ulusal parkların yüksek kalitede inşa edilmesi çağrısında bulundu.

2024 Uluslararası Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parklar Sempozyumu perşembe günü Hainan eyaletinin Baisha Li Özerk İlçesi'nde "Tropikal Yağmur Ormanlarının Korunması: Doğa ile Uyumlu Birlikte Varoluş" temasıyla başladı.

130'dan fazla delegenin katıldığı etkinlikte ulusal parkların korunması ve restorasyonu, ekolojik ürünlerin değerinin farkına varılması için izlenecek yol, önemli türlerin korunması ve araştırılması gibi konularda derinlemesine tartışmalar yürütüldü.

Çin Komünist Partisi Baisha Li Özerk İlçe Komitesi Sekreteri Deng Weiqiang, ulusal parkların kurulmasının "Çin'in doğal ve ekolojik korumayı teşvik etmesi, güzel bir Çin'in inşa edilmesi ve insan ile doğa arasında uyumlu bir arada yaşamanın desteklenmesi için önemli bir tedbir" olduğunu söyledi.

ASEAN Biyoçeşitlilik Merkezi İcra Direktörü Theresa Mundita Lim, Hainan'ın zengin tropikal yağmur ormanlarına ve biyoçeşitliliğin geliştiği dağlık arazilere ev sahipliği yaptığını ancak aynı zamanda " Güneydoğu Asya'daki komşularının yaşadığı iklim değişikliği etkilerine karşı kırılganlığı da paylaştığını" söyledi.

"Bu sempozyum yağmur ormanlarının korunması ve ulusal parkların yönetiminde en iyi uygulamaları ele almak için çok değerli bir fırsat sunuyor" diyen Lim, "İklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin iç içe geçmiş zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor oluşumuz, birbirimizden bir şeyler öğrenmemiz ve birlikte çalışmamız için bir başka neden" diye ekledi.

ABD Ulusal Park Servisi'nin eski direktörü Jonathan Jarvis, dünyadaki ulusal parklar için çeşitli finansman kategorilerinden bahsetti ve Çin'in ulusal parkları için fon ve finansman konusundaki görüşlerini paylaştı.

Jarvis, "Çin, doğaya verdiği önem ve kent parkları çok uzun bir geçmişe sahip. Bu durum, Çin'deki parklar için önemli bir finansman kaynağı yaratırken, halkın doğaya erişimini sağlıyor ve halk sağlığının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor" dedi.

2021 yılında Çin, 230.000 kilometrekarelik bir koruma alanına yayılan ilk ulusal park grubunu kurdu. Aralarında Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın da bulunduğu bu parklar, ülkenin önemli karasal yaban hayatı türlerinin yaklaşık yüzde 30'una ev sahipliği yapıyor.